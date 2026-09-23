Burdur'da down sendromlu genç kıza temsili düğün düzenlendi, polis eskortluk yaptı

Burdur'da down sendromlu genç kız için ailesi ve yakınları tarafından temsili düğün düzenlendi. Gelinlik giyerek düğün konvoyuna çıkan genç kıza polis ekipleri de eskortluk yaparken, gecenin en duygusal anı baba kızın ilk dansında yaşandı. Kızının mutluluğuna ortak olan aile bireyleri gözyaşlarını tutamadı.

Burdur'da down sendromlu Elif Aydemir'in (28) hayali, ailesi ve sevenlerinin hazırladığı temsili düğünle gerçeğe dönüştü. Özel gün için gelinlik giyen genç kız, kendisi için süslenen araçla düğün konvoyuna katıldı. Şehir merkezinde gerçekleştirilen konvoy sırasında genç kıza polis ekipleri de eşlik etti. Siren sesleri ve konvoydaki araçlarla ilerleyen genç kız, kendisi için hazırlanan bu özel günde büyük mutluluk yaşadı. Çevredeki vatandaşlar da konvoyu ilgiyle izledi. Konvoyun ardından düğün alanına geçilirken burada genç kız için temsili düğün töreni gerçekleştirildi. Gelinlik içerisinde düğün alanına gelen genç kızın mutluluğu yüzüne yansırken, ailesi ve yakınları da bu özel günde onu yalnız bırakmadı. Gecenin en duygu dolu anı ise baba kızın ilk dansında yaşandı. Babasının elini tutarak dans eden genç kızın mutluluğu yansırken, bu anları izleyen ailesi ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Baba kızın dansı sırasında düğünün yapıldığı alanda duygusal anlar yaşanırken, aile bireyleri genç kızın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Gecenin ilerleyen dakikalarında müzik eşliğinde eğlenen davetliler, genç kızın mutluluğuna ortak oldu.

"Çok mutluyuz çok sevinçliyiz"

Düğünü için çok heyecanlı olduğunu belirten gelin Elif Aydemir, uzun süredir bu anı beklediğini söyledi. Gelinin babası Muhammed Aydemir ise, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Başta muhtarımız olmak üzere sonsuz teşekkür ederiz. Elif kızımız yaşında hayali yoktu ama bu durumu duyunca çok mutlu oldu. 3 gündür doğru düzgün uyumuyor. 2 gündür sabahları erkenden kalkıyor, gelinlik giyeceği için. Anlatılmaz bir duygu bizim için de öyle, kızımız için de öyle. Çok mutluyuz çok sevinçliyiz" dedi.

"Elif de bu haberi duyunca çok mutlu oldu"

Anne Gülbahar Aydemir ise çocuğunun hayalinin olduğunu ifade ederek, "Çok mutluyuz, bu duygu tarifsiz. Bizim burada başkasının düğün olmuştu. Düğünde kızımız gelin çiçeğini kaptı ve çok mutlu oldu. Sonrasında muhtarım Elif'e düğün yapmak istedi. Elif de bu haberi duyunca çok mutlu oldu" şeklinde konuştu.

"Özel kardeşimize böyle bir organizasyon yaptık"

Düğünün gerçekleşmesinde emeği bulunan Menderes Mahallesi Muhtarı Onur Hoşafçı ise, "Özel kardeşimize böyle bir organizasyon yaptık. Çok duyguluyuz. 2 hafta öncesinde burada bir düğünde kardeşimizi gelinin yanında oynarken görmüştüm. Daha sonrasında babasına sorduğumuzda olumlu bir yanıt geldi. Bu durumu da bu şekilde değerlendirdik. Bunun için de çok gururluyuz. En çok da gururlu olduğumuz nokta burada olan her şeyin ücretsiz olması. Bu durum beni daha çok gururlandırdı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı