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Burdur Gölhisar'da 72 yıllık evli Eroğuz çifti, zorluklara birlikte göğüs geriyor

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Burdur Gölhisar'da 72 yıllık evli Eroğuz çifti, zorluklara birlikte göğüs geriyor
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Ramazan ve Nazire Eroğuz çifti, 72 yıllık evliliklerini sürdürüyor. 95 yaşındaki Ramazan Eroğuz uzun havalar söylerken eşi Nazire Eroğuz, birlikte geçirilen ömrün kendisi için ayrı anlam taşıdığını ifade ediyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan Ramazan ve Nazire Eroğuz çifti, 72 yıllık evlilikleriyle yıllara meydan okuyor. 1931 doğumlu çift, hayatın tüm zorluklarını birlikte göğüslerken, aradan geçen onlarca yıla rağmen birbirlerine olan bağlılıklarından vazgeçmedi.

Gölhisar ilçesi Çeşme Mahallesi'nde evlerinde yaşamlarını sürdüren Eroğuz çifti, Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne uzanan hayat hikayeleriyle dikkat çekiyor. Gençlik yıllarında başlayan birlikteliklerini 72 yıldır sürdüren çift, yılların getirdiği tüm zorlukları birlikte aşmayı başardı. 95 yaşlarında olan Ramazan Eroğuz, ilerleyen yaşına rağmen neşesinden bir şey kaybetmedi. Yörenin unutulmaya yüz tutmuş uzun havalarını seslendiren Ramazan Eroğuz, söylediği türkülerle geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası da yaşatıyor. Ramazan Eroğuz'un en büyük destekçisi ise 72 yıllık hayat arkadaşı 95 yaşındaki Nazire Eroğuz. Yılların verdiği yorgunluğu rağmen Nazire Eroğuz, eşiyle geçirdiği bir ömrün kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ediyor. Birbirlerine olan saygı ve sevgilerini ilk günkü gibi koruyan çift, genç nesillere de uzun bir evliliğin sırrını gösterirken geçen 72 yıl, birlikte yaşanan acıların, sevinçlerin ve hayatın tüm yüklerinin omuz omuza taşındığı bir ömre dönüştürdü.

"Bu yaşa kadar da biz beraber yaşadık"

Gençlik yıllarında başlayan evlilikleri 72 senedir devam ettirdikleri belirten Eroğuz, "Evleneli 72 sene oldu. Yokluktan dolayı çok sıkıntı geçtik, varlıktan dolayı değil yokluktan oldu. Ekmek bulup yiyemedik. 6 tane evladım var, 5'i dünya da 1 de sizlere ömür. İçimizde tabii ki de sevgi var. Bu yaşa kadar da biz beraber yaşadık. Çok şükür yememizde içmemizde bir sıkıntı yok. Oğullarım bize çok iyi bakıyor. Allah'a şükürler olsun evlatlarım iyi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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