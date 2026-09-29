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Burdur Gölhisar'da küreklerin kullanıldığı kavgada 2 otomobil zarar gördü

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Burdur Gölhisar'da küreklerin kullanıldığı kavgada 2 otomobil zarar gördü
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü; kavgada kürekler kullanıldı ve 2 otomobil zarar gördü. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken olayın büyümesi önlendi, polis tahkikat başlattı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde küreklerin de kullanıldığı iki grup arasında çıkan kavgada 2 otomobil zarar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Gölhisar ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine saldırdığı kavgada küreklerin de kullanılırken yaşanan kavga sırasında çevrede bulunan 2 otomobil zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi. Kavgada sonrasında zarar gören araçlarda inceleme yapıldı. Polis ekipleri olayla ilgili tarafların ifadelerine başvururken, kavganın çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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