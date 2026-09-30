Haberler

Burdur'da motosikleti devrilen sürücü Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da motosikleti devrilen sürücü Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da Gazi Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralanan sürücü Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur'da motosikletten düşen sürücü yaralandı.

A.Ö'nün kullandığı 15 AEY 706 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Süresiz nafaka kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 38 yıldır devam eden uygulama tarih oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun, ağlatıp da güldüren daha olmadı bu dünyada

Yeşim Salkım'dan manidar paylaşım: Allah'ım, sen konuyu biliyorsun
Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler

Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı

Eski vekil teşkilatı eleştirince Nureddin Nebati küplere bindi
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

Mikrofon uzatılan göçmenin tecavüz yorumu ülkeyi ayağa kaldırdı
Ecem Erkek burnu ile ilgili eleştiriye fena patladı: Senin gibi her şeye burnumu mu sokayım?

Ecem Erkek burnuyla ilgili yorumu pas geçmedi! Cevabı çok konuşulur
Özcan Deniz adliye çıkışında konuştu! 'Metres' sözünün perde arkasını anlattı

Adliye çıkışında konuştu! "Metres" sözünün perde arkasını anlattı
Hailey Bieber'ın Paris'teki zor anları! Dekoltesini eliyle kapattı

Hailey Bieber'ın Paris'teki zor anları! Dekoltesini eliyle kapattı