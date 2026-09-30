Burdur'da motosikleti devrilen sürücü Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı

Burdur'da motosikleti devrilen sürücü Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da Gazi Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralanan sürücü Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burdur'da motosikletten düşen sürücü yaralandı.
A.Ö'nün kullandığı 15 AEY 706 plakalı motosiklet, Gazi Caddesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA