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Burdur'da iki tarihi camide restorasyon başladı, Ulu Cami 3 yıl restore edilecek

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Burdur'da Hacı Mahmut (Tabakhane) Camii ile Ulu Cami'de Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyon başlatıldı. Hacı Mahmut Camii'nin ihalesi geçen mayıs ayında yapıldı; Ulu Cami'nin restorasyonunun ise 3 yıl sürmesi bekleniyor.

BURDUR'da tarihi Hacı Mahmut (Tabakhane) Camii ile Ulu Cami'de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon başlatıldı.

Burdur merkez Gazi Caddesi'nde bulunan ve 1892 yılında Hacı Mahmut Vakfı tarafından yaptırılan Hacı Mahmut Camii, 1914 Burdur depreminde yıkıldıktan sonra 1917 yılında yeniden inşa edildi. Zamanla cami tavan ve duvarlarında oluşan yıpranmalar nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarım ve restorasyon kapsamına alındı. Geçen mayıs atında ihalesi yapılan camide ekiplerin restorasyon çalışması başladı.

ULU CAMİ DE RESTORE EDİLİYOR

Hamitoğlu Dündar Bey tarafından 1300 yılında yaptırılan Ulu Cami'nin kapsamlı restorasyon ihalesi ise Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından geçen ağustos ayında yapıldı. 1749 yılında Çelik Mehmet Paşa tarafından restore edilen, 1914 Burdur depreminde yıkıldıktan sonra 1919 yılında ahşap karkas biçiminde yeniden yapılan Ulu Cami'nin restore çalışmasının ise 3 yıl sürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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