Haberler

Burdur Gölhisar'da apartmanın çatı katındaki yangın söndürüldü, evde hasar oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Gölhisar'da apartmanın çatı katındaki yangın söndürüldü, evde hasar oluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Ankara'da gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Başkentte gece yarısı düğmeye basıldı! 68 gözaltı, 94 kadına işlem

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek fena patladı: Lig nasıl devam edecek? Ortada MHK diye bir şey yok

Olan bitene daha fazla dayanamadı: Lig nasıl devam edecek?

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış

Fon vurgunu yapanlardan biri de bu! Karı-koca beraber götürmüşler
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Rüzgar tersine döndü! Peş peşe ikinci indirim geliyor
AK Partili vekil Serkan Bayram canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?

AK Partili vekil canlı yayında patladı: Fatma Betül yesin diye mi?
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Aleyna Çakır davasında gerekçeli karar açıklandı! Mahkeme: Aklında olmayan intihar fikrini Ümitcan Uygun oluşturdu

Son gece mesajları incelendi! İntihar fikrini o oluşturmuş