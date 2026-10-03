Burdur Gölhisar'da apartmanın çatı katındaki yangın söndürüldü, evde hasar oluştu

Burdur Gölhisar'da apartmanın çatı katındaki yangın söndürüldü, evde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Gölhisar ilçesinde Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Pazar Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA