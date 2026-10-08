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Burdur'da 3 otomobil ve servis midibüsü kazaya karıştı, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

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Burdur'da 3 otomobil ve içinde yolcu olmayan öğrenci servis midibüsünün karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BURDUR'da 3 otomobil ve öğrenci servis midibüsünün karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye yolunun Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Onur K. (25) yönetimindeki 31 ABF 031 plakalı otomobil, Hasan A. yönetimindeki 15 AEH 593 plakalı otomobil, Hidayet Ö. (67) yönetimindeki 07 DR 627 plakalı otomobil ve Ayhan K. yönetimindeki 15 C 0014 plakalı içinde yolcu olmayan öğrenci servis midibüsü çarpıştı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan araçlardan biri yolun karşı şeridine geçti. Midibüs şoförünün yara almadığı kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan V.B. (12), Haydar Can C. (28) yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobiller çekiciyle otoparka götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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