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Burdur Ağlasun'da 6 bin 600 kullanımlık bonzai ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Burdur Ağlasun'da 6 bin 600 kullanımlık bonzai ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Burdur'un Ağlasun ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 600 kullanımlık bonzai ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Burdur'un Ağlasun ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanırken, binlerce kullanımlık bonzai ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekiplerince Ağlasun ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 600 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve 25 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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