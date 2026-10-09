Burdur Ağlasun'da 6 bin 600 kullanımlık bonzai ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Burdur Ağlasun'da 6 bin 600 kullanımlık bonzai ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Ağlasun ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 600 kullanımlık bonzai ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklanırken, binlerce kullanımlık bonzai ile çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Burdur İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ekiplerince Ağlasun ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 bin 600 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai, 5 gram kubar esrar, 3 gram metamfetamin ve 25 adet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.