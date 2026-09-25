Haberler

Burdur merkezli bahis soruşturmasında 566 milyon TL hacim belirlendi, 11 gözaltı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur merkezli bahis soruşturmasında 566 milyon TL hacim belirlendi, 11 gözaltı yapıldı
Güncelleme:
+93 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur merkezli, Antalya'nın da dahil olduğu 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka ve finans hesaplarında 566 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Burdur merkezli 2 ilde düzenlenen toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis operasyonunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçu çerçevesinde yürütülen soruşturma genişletildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde araç olarak kullanıldığı tespit edilirken, 14 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi. Bunun üzerine Burdur merkezli olmak üzere Antalya'nın da dahil olduğu 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Burdur'da 12, Antalya'da ise 2 olmak üzere toplam 14 şüpheli hedef alındı. Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de halı saha maçında fenalaşan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Halı saha maçında acı son! Yere yığılan sağlık çalışanı kurtarılamadı
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Alarmları kurun! İşte dev maçın muhtemel 11'leri ve detayları
Ayşe Arman'ın Melis İşiten'i konuk etmesi VJ Bülent'i kızdırdı! Karşılıklı sözler polemiğe dönüştü

Ayşe Arman'ın "Seni mi seçseydim?" cevabı fitili ateşledi! VJ Bülent çok sert çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'da üç çocuk annesi Türk kadın sığınma merkezinde bıçaklanarak öldürüldü! Ayrı yaşadığı eşi gözaltında

3 çocuk annesi sığındığı merkezde öldürüldü! Eşi gözaltında
Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu! 2 kişi yakalandı

Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu

Defineciler evin içinde 25 metrelik kuyu kazdı

Eve giren jandarma gözlerine inanamadı
Eski MASAK başkanları casusluk soruşturmasında ifade verecek! EMİS'te Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulama tespiti

Erdoğan ve bakanlar sistemde sorgulanmış! Log kaydı bile yok
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü

Salon boşalırken intikam için düğmeye bastı
Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek

Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Salah transferi emlak piyasasına da sıçradı! İstenen rakama bakın

Bir işin de suyunu çıkarmasanız keşke! Trabzon'daki ilana bakın