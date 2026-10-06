Burdur'da yerel site sahibi Hasan Güraksu yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan tutuklandı

Burdur'da yerel site sahibi Hasan Güraksu yanıltıcı bilgiyi yayma suçundan tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da yerel internet haber sitesinin sahibi Hasan Güraksu, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı. Tutuklama, sitede Burdur Devlet Hastanesi'nde bozuk etlerin hastalara yedirildiği iddiasına ilişkin haberin ardından geldi.
BURDUR'da yayın yapan yerel internet haber sitesinin sahibi Hasan Güraksu, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.
Burdur'da yayın yapan internet haber sitesinde Burdur Devlet Hastanesi'nde bozuk etlerin hastalara yedirildiği iddiasına ilişkin haber yayımlanmasının ardından site sahibi Hasan Güraksu dün akşam ekipler tarafından evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Güraksu, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı