Burdur'da kaçan motosiklet sürücüsü mezarlıkta kabre çarptı, 543 bin lira ceza aldı

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BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü asri mezarlıktaki kabre çarptıktan sonra yakalandı. Sürücüye 543 bin lira ceza yazıldı.

Burdur merkez İnönü Bulvarı'nda polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan motosiklet sürücüsü B.B. asri mezarlıktaki kabre çarparak zarar verdi. Bunun ardından yakalanan sürücüye 'dur' ihtarına uymamak, sürücü belgesiz araç kullanmak, plakasız araç kullanmak gibi çeşitli maddelerden 543 bin lira idari para cezası uygulanarak motosiklet trafikten men edildi ve otoparka çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı