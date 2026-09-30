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Burdur'da motosikleti devrilen yaralı sürücü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

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Burdur'da motosikleti devrilen yaralı sürücü Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı
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Burdur'da Gazi Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'da seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilirken kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 15 AEY 706 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü A.Ö. yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu için olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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