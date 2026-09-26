Burdur-Kemer yolunda motorundan duman çıkan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Burdur-Kemer yolunda motorundan duman çıkan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur-Kemer kara yolunda seyir halindeki otomobilin motor kısmından duman yükselmesi üzerine sürücü aracı park ederek yardım istedi. Kozluca Köyü Muhtarlığı itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
BURDUR'da otomobil seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.
Burdur- Kemer kara yolunda Ali Pekşen yönetimindeki 07 ZD 042 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otomobili park ederek yardım istedi. Kozluca Köyü Muhtarlığı itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı