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AFAD ve jandarma, Burdur'da kaybolan 89 yaşındaki İbrahim Çevik'i dağda uyurken buldu

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AFAD ve jandarma, Burdur'da kaybolan 89 yaşındaki İbrahim Çevik'i dağda uyurken buldu
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde kaybolan 89 yaşındaki İbrahim Çevik, evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta dağda uyurken bulundu. AFAD ve jandarmanın dün başlattığı aramada bulunan Çevik, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde kaybolan İbrahim Çevik (89), evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta dağda uyurken bulundu.

Örencik köyünde yaşayan İbrahim Çevik'ten bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dün saat 19.00 sıralarında başlatılan arama çalışmalarında Çevik, evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta saat 22.00 sıralarında dağda uyurken bulundu. Sağlık ekibine teslim edilen İbrahim Çevik, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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