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Burdur Yeşilova'da Orhanlı köyü yolunda 3 araç çarpıştı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

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Burdur Yeşilova'da Orhanlı köyü yolunda 3 araç çarpıştı, 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Orhanlı köyü yolunda 3 aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralananlar 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Orhanlı köyü yolunda, Musa Ç. (34) idaresindeki 16 TK 812 plakalı otomobil, Gürsel Ş. (61) yönetimindeki 20 ABB 395 plakalı otomobil ile Safih C.'nin (61) kullandığı 06 GBK 366 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Musa Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan araçlardaki yolculardan Uğur Y. (32), Burcu Ç. (28), Elif S.Ç. (6) ve Havva Ş. (64) ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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