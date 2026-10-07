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Burdur Ağlasun'da ceviz toplamak için ağaçtan düşen 78 yaşındaki Ramazan Kalyon öldü

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Burdur Ağlasun'da ceviz toplamak için ağaçtan düşen 78 yaşındaki Ramazan Kalyon öldü
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Burdur Ağlasun'daki Sakarca Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan 78 yaşındaki Ramazan Kalyon, yaklaşık 8 metre yükseklikten asfalt zemine düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde ölen Kalyon'un cansız bedeni Burdur Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

BURDUR'un Ağlasun ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ramazan Kalyon (78), hayatını kaybetti.

Sakarca Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında Ramazan Kalyon, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Yaklaşık 8 metre yükseklikte dengesini kaybeden Ramazan Kalyon, asfalt zemine düştü. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Ramazan Kalyon, olay yerinde hayatını kaybetti. Ramazan Kalyon'un cansız bedeni, Burdur Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Burdur Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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