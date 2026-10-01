Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşüne gaziler, yaşlılar ve öğrenciler katıldı

Burdur'da Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşüne gaziler, yaşlılar ve öğrenciler katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Müze Parkı önünden Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. Gaziler, huzurevindeki yaşlılar ve öğrencilerin katıldığı yürüyüşün ardından meydanda stantlar gezildi, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan yaşlılarla sohbet etti.
Burdur'da, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.
Müze Parkı önünde başlayan yürüyüşe gaziler, huzurevinde kalan yaşlılar ve öğrenciler katıldı.
Ellerinde pankartlarla Gazi Caddesi'nde yürüyen katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.
Meydanda, Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan el işi ürünlerin yer aldığı stantlar ziyaret edildi.
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan da stantları gezerek yaşlılarla sohbet etti.
Kaynak: AA