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AFAD ve jandarma, Burdur Yeşilova'da kayıp 89 yaşındaki Alzheimer hastasını buldu

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AFAD ve jandarma, Burdur Yeşilova'da kayıp 89 yaşındaki Alzheimer hastasını buldu
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde kayıp olarak aranan 89 yaşındaki Alzheimer hastası, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Örencik köyündeki evinden ayrılan yaşlı adam, arazide bulunarak sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde kayıp olarak aranan 89 yaşındaki Alzheimer hastası, ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Örencik köyündeki evinden ayrılan İ.Ç.'ye ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine köye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, İ.Ç.'yi bulabilmek için arama çalışması başlattı.

Ekipler çalışmaları 5 araç, 45 personel, 3 dron ve 1 iz takip köpeğiyle sürdürdü.

Köy ve çevresinde arama yapan ekipler, İ.Ç.'yi arazide buldu.

Yaşlı adam, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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