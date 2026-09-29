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Burdur'da yasa dışı bahis operasyonunda 566 milyon TL hacim tespit edildi, 9 tutuklandı

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Burdur'da yasa dışı bahis operasyonunda 566 milyon TL hacim tespit edildi, 9 tutuklandı
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Burdur merkezli, Antalya'nın da dahil olduğu 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda hesaplarda toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur merkezli Antalya'nın da dahil olduğu 2 ilde düzenlenen ve şüphelilerin hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi tespit edilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet" suçu kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin banka ve finans hesaplarında toplam 566 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde söz konusu hesapların organizasyonel bir yapı içerisinde para transferlerinde araç olarak kullanıldığı tespit edilirken, bunun üzerine Burdur merkezli Antalya'nın da dahil olduğu 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Burdur'da 12, Antalya'da 2 olmak üzere toplam 14 şüpheli hedef alındı. Jandarma ekipleri tarafından 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkeme sürecinin ardından S.S.A., Ö.K., İ.C., A.B.Ö., R.A., B.D., B.B.D., B.Ö. ve E.T. olmak üzere 9 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.A., R.U., A.K. ve F.T. olmak üzere 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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