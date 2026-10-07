Burdur'da yaralı şahıs, ambulansa bindirilmeye direnip ekiplere zor anlar yaşattı

Burdur'da yaralı şahıs, ambulansa bindirilmeye direnip ekiplere zor anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur Konak Mahallesi'nde gece evinde düşerek yaralanan şahıs, sağlık ekiplerine ve kendisini ambulansa bindirmeye çalışan polislere zor anlar yaşattı. Uzun süren uğraşlar sonucu ambulansa bindirilen şahıs, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.
Burdur'da evinde düşerek yaralanan bir şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine ve ambulansa bindirmeye çalışan polislere zor anlar yaşattı. Yaralı şahıs, arkadaşlarına da "Siz kimsiniz" diyerek tepki gösterdi.
Olay, gece saatlerinde Konak Mahallesi Yörük Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.E. isimli şahıs evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek yaralandı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa müdahale etmek isterken V.E., kendisine yardım etmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri de şahsı ambulansa bindirmekte güçlük çekti. Kendisini ambulansa götürmeye çalışan polis ekiplerine de zorluk çıkaran V.E., kendisine yardım eden arkadaşlarına ise "Siz kimsiniz" diyerek tepki gösterdi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda ambulansa bindirilen V.E., tedavi edilmek üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.