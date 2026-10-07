Burdur'da yaralı şahıs, ambulansa bindirilmeye direnip ekiplere zor anlar yaşattı

Burdur'da evinde düşerek yaralanan bir şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine ve ambulansa bindirmeye çalışan polislere zor anlar yaşattı. Yaralı şahıs, arkadaşlarına da "Siz kimsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Olay, gece saatlerinde Konak Mahallesi Yörük Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.E. isimli şahıs evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle düşerek yaralandı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa müdahale etmek isterken V.E., kendisine yardım etmek isteyen sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri de şahsı ambulansa bindirmekte güçlük çekti. Kendisini ambulansa götürmeye çalışan polis ekiplerine de zorluk çıkaran V.E., kendisine yardım eden arkadaşlarına ise "Siz kimsiniz" diyerek tepki gösterdi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucunda ambulansa bindirilen V.E., tedavi edilmek üzere Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı