Arnavut Haberleri - Arnavut Haber - Haberler

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Arnavut Haberleri

Arnavut haber, Arnavut son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: 'Nohut Ekmeği'

Elazığ'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti: 'Nohut Ekmeği'

Arnavut - 40 Dakika Önce
31 Mart Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

31 Mart Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Arnavut - 2 Saat Önce
Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı

Hırdavat yüklü kamyonet alev alev yandı

Arnavut - Dün 17:03
ARNAVUTKÖY'DE KAMYONETİN KASASI BİR ANDA ALEV ALDI

ARNAVUTKÖY'DE KAMYONETİN KASASI BİR ANDA ALEV ALDI

Arnavut - Dün 17:02
Kuzey Makedonya'nın nüfusu 1,8 milyon olarak açıklandı

Kuzey Makedonya'nın nüfusu 1,8 milyon olarak açıklandı

Arnavut - Dün 16:10
OMÜ 50 ülkede 'Yabancı Öğrenci Sınavı' yapacak

OMÜ 50 ülkede "Yabancı Öğrenci Sınavı" yapacak

Arnavut - Dün 15:54
Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Son dakika haber! Sultangazi'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

Arnavut - Dün 14:23
Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi'nden büyük sağlık hizmeti

Arnavut - Dün 12:58
Bakanlık 28 ilde yüzlerce konut ve arsayı satışa çıkardı! Fiyatlar 127 bin TL'den başlıyor

Bakanlık 28 ilde yüzlerce konut ve arsayı satışa çıkardı! Fiyatlar 127 bin TL'den başlıyor

Arnavut - Dün 10:20
'Global Mezun Elçisi Programı'yla Türkiye'nin uluslararası eğitim elçileri yetişiyor

'Global Mezun Elçisi Programı'yla Türkiye'nin uluslararası eğitim elçileri yetişiyor

Arnavut - Dün 09:38
30 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

30 Mart Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Arnavut - Dün 08:42
Hatimle teravih namazı kılınan camiler neresi 2022? Bu yıl Ramazan Ayı'nda İstanbul'da, diğer illerde hatimli teravih namazı kıldıran camiler hangisi?

Hatimle teravih namazı kılınan camiler neresi 2022? Bu yıl Ramazan Ayı'nda İstanbul'da, diğer illerde hatimli teravih namazı kıldıran camiler hangisi?

Arnavut - Dün 00:16
İtalya maçından notlar

İtalya maçından notlar

Arnavut - 29.03.2022
Türkiye-İtalya maçında ilk 11'ler belli oldu! Kuntz'dan şaşırtan tercihler

Türkiye-İtalya maçında ilk 11'ler belli oldu! Kuntz'dan şaşırtan tercihler

Arnavut - 29.03.2022

Boşanma haberlerini doğrulayan Pelin Batu şiddet iddialarını yalanladı
'Kütüphanede Hayat Var' paneli yapıldı

"Kütüphanede Hayat Var" paneli yapıldı

Arnavut - 29.03.2022
35 ülkenin Sofya Büyükelçisi, Rusya'ya destek veren Bulgar vekile tepki gösterdi

35 ülkenin Sofya Büyükelçisi, Rusya'ya destek veren Bulgar vekile tepki gösterdi

Arnavut - 29.03.2022
Bursa'da '2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti' resmi açılış programı başlıyor

Bursa'da "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" resmi açılış programı başlıyor

Arnavut - 29.03.2022
29 Mart Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

29 Mart Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Arnavut - 29.03.2022
Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

Arnavut - 29.03.2022
29 Mart Tarihte Bugün ne odu? 29 Mart ne günü? 29 Mart'ta doğan ünlüler! 29 Mart'ta ne oldu?

29 Mart Tarihte Bugün ne odu? 29 Mart ne günü? 29 Mart'ta doğan ünlüler! 29 Mart'ta ne oldu?

Arnavut - 28.03.2022
TDV ve DİTİB, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı

TDV ve DİTİB, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı

Arnavut - 28.03.2022
Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması

Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması

Arnavut - 28.03.2022
Arnavutluk'ta Elbasan Kalesi, duvarları içinde 'anıtlar mozaiği' oluşturuyor

Arnavutluk'ta Elbasan Kalesi, duvarları içinde "anıtlar mozaiği" oluşturuyor

Arnavut - 28.03.2022
Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek

Arnavut - 28.03.2022
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında ilk galibiyetini arayacak

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında ilk galibiyetini arayacak

Arnavut - 28.03.2022
El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar, o anlar kamerada

El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar, o anlar kamerada

Arnavut - 28.03.2022
28 Mart Pazartesi İstanbul (KİRAZLI) elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

28 Mart Pazartesi İstanbul (KİRAZLI) elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Arnavut - 28.03.2022
Ankara'da Ukrayna için destek için uluslararası çevrimiçi konser gerçekleştirildi

Ankara'da Ukrayna için destek için uluslararası çevrimiçi konser gerçekleştirildi

Arnavut - 27.03.2022
ARNAVUTKÖY'DE 'FİDAN DİKİM ŞENLİĞİ?: 10 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

ARNAVUTKÖY'DE 'FİDAN DİKİM ŞENLİĞİ?: 10 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Arnavut - 27.03.2022
Arnavutköy'de 'Fidan Dikme Şenliği'nde 10 bin fidan dikildi

Arnavutköy'de 'Fidan Dikme Şenliği'nde 10 bin fidan dikildi

Arnavut - 27.03.2022
26 Mart 2022 Haberleri

26 Mart 2022 Haberleri

Arnavut - 27.03.2022
Bu akşam maç var mı, yok mu, neden yok? Süper Lig haftanın maçları neler? Bu hafta Süper Lig maçları var mı? Süper Lig maçları neden yok?

Bu akşam maç var mı, yok mu, neden yok? Süper Lig haftanın maçları neler? Bu hafta Süper Lig maçları var mı? Süper Lig maçları neden yok?

Arnavut - 27.03.2022
Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 27 Mart Pazar Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Bu akşam hangi maçlar var? GÜNÜN MAÇLARI neler? 27 Mart Pazar Bugün kimlerin maçı var? Hangi maçlar ERTELENDİ? Bugün kimin maçı var?

Arnavut - 27.03.2022
Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı

Türkiye ve Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya Ramazan yardımı yapıldı

Arnavut - 26.03.2022
Arnavutköy'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

Arnavutköy'de 73 düzensiz göçmen yakalandı

Arnavut - 26.03.2022
Danimarka, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların araştırılmasına öncülük edecek

Danimarka, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği suçların araştırılmasına öncülük edecek

Arnavut - 26.03.2022
Son dakika haberleri | (Ek bilgiyle)  ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI

Son dakika haberleri | (Ek bilgiyle)  ARNAVUTKÖY'DE ONLARCA GÖÇMEN POLİSTEN BÖYLE KAÇTI

Arnavut - 26.03.2022
28 Mart İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ KESİNTİLER! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

28 Mart İstanbul elektrik kesintisi: BEDAŞ KESİNTİLER! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

Arnavut - 28.03.2022
BMGK üyesi 10 ülkeden Taliban'a okulları kız çocuklarına açması çağrısı

BMGK üyesi 10 ülkeden Taliban'a okulları kız çocuklarına açması çağrısı

Arnavut - 26.03.2022
26 Mart Tarihte Bugün ne odu? 26 Mart ne günü? 26 Mart'ta doğan ünlüler! 26 Mart'ta ne oldu?

26 Mart Tarihte Bugün ne odu? 26 Mart ne günü? 26 Mart'ta doğan ünlüler! 26 Mart'ta ne oldu?

Arnavut - 25.03.2022
SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı

SARAYBOSNA - TİKA ve TRT'nin yeni medya haberciliği eğitim programı Saraybosna'da tamamlandı

Arnavut - 25.03.2022
Sırbistan vize istiyor mu? Sırbistan vize gerekiyor mu?

Sırbistan vize istiyor mu? Sırbistan vize gerekiyor mu?

Arnavut - 25.03.2022
Kuzey Makedonya vize istiyor mu? Kuzey Makedonya vize gerekiyor mu?

Kuzey Makedonya vize istiyor mu? Kuzey Makedonya vize gerekiyor mu?

Arnavut - 25.03.2022
Arnavutköy'de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Arnavutköy'de kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

Arnavut - 25.03.2022
Kuzeninin ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanığa beraat

Kuzeninin ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan sanığa beraat

Arnavut - 25.03.2022
25 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

25 Mart Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Arnavut - 25.03.2022
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da NATO protestosu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da NATO protestosu

Arnavut - 24.03.2022
BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

BM Genel Sekreteri, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesini kınadı

Arnavut - 24.03.2022
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Arnavut - 24.03.2022
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Kilis'te toplandı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Kilis'te toplandı

Arnavut - 24.03.2022
ADÜ Ege Kariyer Fuarı'nda yer aldı

ADÜ Ege Kariyer Fuarı'nda yer aldı

Arnavut - 24.03.2022
ARNAVUTKÖY'DE ZİNCİR MARKET DEPOSUNDA YANGIN

ARNAVUTKÖY'DE ZİNCİR MARKET DEPOSUNDA YANGIN

Arnavut - 24.03.2022
ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDI

ARNAVUTKÖY'DE REFUJDEKİ FERFORJE DEMİR ÇİTLER ÇALINDI

Arnavut - 24.03.2022
24 Mart Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

24 Mart Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

Arnavut - 24.03.2022
Son dakika: Arnavutköy'deki BİM deposunda yangın

Son dakika: Arnavutköy'deki BİM deposunda yangın

Arnavut - 23.03.2022
Arnavutköy'de zincir marketin deposunda yangın çıktı (2)

Arnavutköy'de zincir marketin deposunda yangın çıktı (2)

Arnavut - 23.03.2022
ARNAVUTKÖY'DE ZİNCİR MARKET DEPOSUNDA YANGIN (2)

ARNAVUTKÖY'DE ZİNCİR MARKET DEPOSUNDA YANGIN (2)

Arnavut - 23.03.2022
'Dualı Gömlekler Sergisi' Mardin'de açıldı

'Dualı Gömlekler Sergisi' Mardin'de açıldı

Arnavut - 23.03.2022
AB'den Türkiye'ye 430 milyon avroluk kırsal kalkınma desteği hazırlığı

AB'den Türkiye'ye 430 milyon avroluk kırsal kalkınma desteği hazırlığı

Arnavut - 23.03.2022
Rusya dost olmayan ülkeler listesi! Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var, Türkiye var mı?

Rusya dost olmayan ülkeler listesi! Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var, Türkiye var mı?

Arnavut - 23.03.2022
'Dualı Gömlekler' sergisi

"Dualı Gömlekler" sergisi

Arnavut - 23.03.2022
Rusya'dan doğal gaz açıklaması: Dost olmayan ülkelere ruble ile satış yapmayı planlıyoruz

Rusya'dan doğal gaz açıklaması: Dost olmayan ülkelere ruble ile satış yapmayı planlıyoruz

Arnavut - 23.03.2022
Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 2021'de yüzde 6 arttı

Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 2021'de yüzde 6 arttı

Arnavut - 23.03.2022
Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı

Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı

Arnavut - 23.03.2022
Boşanma haberlerini doğrulayan Pelin Batu şiddet iddialarını yalanladı

Boşanma haberlerini doğrulayan Pelin Batu şiddet iddialarını yalanladı

Arnavut - 23.03.2022
Demet Evgar hamile mi? Demet Evgar evlendi mi, eşi kim?

Demet Evgar hamile mi? Demet Evgar evlendi mi, eşi kim?

Arnavut - 23.03.2022
Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı

Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı

Arnavut - 23.03.2022
Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı

Arnavutköy'de liseli gencin feci ölümü... Işıklarda bekleyen gence kamyonet çarptı

Arnavut - 23.03.2022
Bilim insanlarının deniz kaplumbağaları için Akdeniz'deki iş birliği sürecek

Bilim insanlarının deniz kaplumbağaları için Akdeniz'deki iş birliği sürecek

Arnavut - 23.03.2022
Liseli gencin feci ölümü

Liseli gencin feci ölümü

Arnavut - 23.03.2022
AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KUMAŞI SAHİBİNE SATMAYA KALKTI

AVCILAR'DA PİŞKİN HIRSIZLAR ÇALDIKLARI KUMAŞI SAHİBİNE SATMAYA KALKTI

Arnavut - 23.03.2022
Işıklarda bekleyen liseli genç, üzerine devrilen kamyonetin altında kalarak can verdi

Işıklarda bekleyen liseli genç, üzerine devrilen kamyonetin altında kalarak can verdi

Arnavut - 23.03.2022
Çöp kamyonu aniden fren yapan tıra çarptı: 1 yaralı

Çöp kamyonu aniden fren yapan tıra çarptı: 1 yaralı

Arnavut - 22.03.2022
Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bolu'da konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Bolu'da konuştu Açıklaması

Arnavut - 22.03.2022
Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı

Şantiye alanında çalışan işçilerin üzerine beton pompası devrildi: 2 işçi yaralandı

Arnavut - 22.03.2022
Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Arnavut - 22.03.2022
Arnavutköy Belediye Başkanı kim? Ahmet Haşim Baltacı kaç yaşında, nereli? Arnavutköy Belediyesi hangi partiden?

Arnavutköy Belediye Başkanı kim? Ahmet Haşim Baltacı kaç yaşında, nereli? Arnavutköy Belediyesi hangi partiden?

Arnavut - 22.03.2022
Arnavutluk'a sığınan 212 Afgan, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı

Arnavutluk'a sığınan 212 Afgan, ABD'ye gitmek üzere yola çıktı

Arnavut - 22.03.2022
İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

İNŞAAT İŞÇİLERİNİN ÜZERİNE BETON POMPASI DEVRİLDİ 2 İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Arnavut - 22.03.2022
Yunanistan'da çok uluslu hava tatbikatı düzenlenecek

Yunanistan'da çok uluslu hava tatbikatı düzenlenecek

Arnavut - 22.03.2022
Beton pompası üzerine devrilen 2 işçi ağır yaralandı

Beton pompası üzerine devrilen 2 işçi ağır yaralandı

Arnavut - 22.03.2022
Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Arnavut - 22.03.2022
Powerbank hırsızı kamerada...Hırsızı yakalayan market sahibi powerbankı geri aldı

Powerbank hırsızı kamerada...Hırsızı yakalayan market sahibi powerbankı geri aldı

Arnavut - 22.03.2022
Arnavutköy'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Arnavutköy'de 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Arnavut - 21.03.2022
Sollama yapmak isterken aydınlatma direğine çarptı

Sollama yapmak isterken aydınlatma direğine çarptı

Arnavut - 21.03.2022
ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI 2 YARALI

ARNAVUTKÖY'DE TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Arnavut - 21.03.2022
ARNAVUTKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

ARNAVUTKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Arnavut - 21.03.2022
Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga

Arnavutköy'de tekmeli yumruklu kavga

Arnavut - 21.03.2022
ARNAVUTKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

ARNAVUTKÖY'DE TEKMELİ YUMRUKLU KAVGA

Arnavut - 21.03.2022
ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA

ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA KAMERADA

Arnavut - 21.03.2022
Cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada

Cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada

Arnavut - 21.03.2022
Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş hayatı ve biyografisi! Özlem Savaş kaç yaşında, nereli?

Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş hayatı ve biyografisi! Özlem Savaş kaç yaşında, nereli?

Arnavut - 21.03.2022
Futbol: Toplu sonuç

Futbol: Toplu sonuç

Arnavut - 20.03.2022
Tosun Paşa nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir?

Tosun Paşa nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir?

Arnavut - 20.03.2022
Önder Öztarhan kimdir? Önder Öztarhan eşi kimdir?

Önder Öztarhan kimdir? Önder Öztarhan eşi kimdir?

Arnavut - 24.03.2022
Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir? Yağnur İşçiler kaç yaşında, nereli? Yağnur İşçiler biyografisi!

Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir? Yağnur İşçiler kaç yaşında, nereli? Yağnur İşçiler biyografisi!

Arnavut - 23.08.2021
Rita Ora Kimdir? Rita Ora şarkıları? Rita Ora nerelidir?

Rita Ora Kimdir? Rita Ora şarkıları? Rita Ora nerelidir?

Arnavut - 02.12.2020
MasterChef yemekleri | Meşhur Arnavut ciğeri tarifi! Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?

MasterChef yemekleri | Meşhur Arnavut ciğeri tarifi! Arnavut Ciğeri nasıl yapılır?

Arnavut - 01.12.2020
Deniz Mahsullü Ravioli nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef yemekleri! Deniz Mahsullü Ravioli tarifi, malzemeleri püf noktası | Farklı makarna çeşitleri

Deniz Mahsullü Ravioli nasıl yapılır? 24 Kasım Masterchef yemekleri! Deniz Mahsullü Ravioli tarifi, malzemeleri püf noktası | Farklı makarna çeşitleri

Arnavut - 24.11.2020
Majlinda Kelmendi kimdir? Majlinda Kelmendi kaç yaşında? Majlinda Kelmendi hangi takımlarda oynadı?

Majlinda Kelmendi kimdir? Majlinda Kelmendi kaç yaşında? Majlinda Kelmendi hangi takımlarda oynadı?

Arnavut - 16.11.2020
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