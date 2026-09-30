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Yunanistan'da Domokos Cezaevi'nde çıkan kavgada biri ağır 6 mahkum yaralandı.

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Yunanistan'ın Ftiotis iline bağlı Domokos Cezaevi'nde dün Arnavut ve Cezayirli mahkumlar arasında çıkan kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü Lamia Hastanesi'ne sevk edilirken başından ağır yaralanan bir mahkum ameliyata alındı, bir mahkum hayati tehlikeyi atlattı.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Ftiotis iline bağlık Domokos'taki cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada biri ağır 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, dün öğleden sonra Domokos Cezaevi'nde Arnavut ve Cezayirli mahkumlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada yaralanan, yaşları 26 ile 41 arasında değişen 6 kişi Domokos Sağlık Merkezi'ne götürüldü. Yaralılardan 4'ü daha sonra il merkezindeki Lamia Hastanesi'ne sevk edildi.

Başından ağır yaralanan bir mahkum acilen ameliyata alındı. Bu kişinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, el yapımı bıçakla yaralanan bir diğer mahkum müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattı.

Aynı cezaevinde son bir buçuk ayda üçüncü kez benzer olay yaşandı.

Yaklaşık 15 gün önce çıkan kavgada da 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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