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Üsküp'te 'Bir söz, bir nefes' konseri Büyükelçi Aktaş'ın katılımıyla yapıldı

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Üsküp'te 'Bir söz, bir nefes' konseri Büyükelçi Aktaş'ın katılımıyla yapıldı
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Üsküp'te Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Yeni Yol Kültür Güzel Sanatlar Derneği ve Harmonius Koor işbirliğiyle 'Bir söz, bir nefes' konseri düzenlendi. Arnavut Tiyatrosu'ndaki konsere Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş katıldı; Aktaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "Bir söz, bir nefes" konseri düzenlendi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Üsküp merkezli Yeni Yol Kültür Güzel Sanatlar Derneği ve Hollanda merkezli Harmonius Koor işbirliğinde Arnavut Tiyatrosu'nda düzenlenen konsere, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sanatseverler katıldı.

Büyükelçi Aktaş, yaptığı konuşmada, bu gecenin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aktaş, "Belli özel günler vardır, özel bayramlar vardır ve bu bayramlar sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değil, Türk'ün elinin değdiği, gönlünün değdiği her yerde kutlanır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız şimdiden kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Üsküp YEE Müdürü Yunus Dilber de katılımcılara güzel bir müzik ziyafeti sunmayı umduklarını söyledi.

Yeni Yol Kültür Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Halil Abdullah ise 1948'den bu yana Türk kültürüne hizmet ettiklerini ifade ederek, "Halkın derneği olarak kültürümüzü ve değerlerimizi gelecek nesillere taşımak için yeni projelerle, yeni buluşmalarla bir arada olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, konseri ilgiyle takip etti.

Kaynak: AA
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