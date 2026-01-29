Haberler

Beşiktaş orta sahayı Kristjan Asllani ile güçlendiriyor

Güncelleme:
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kristjan Asllani ile anlaşarak, onu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki Arnavut futbolcu sağlık kontrollerinin ardından Türkiye'ye gelecek.

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını Kristjan Asllani ile güçlendiriyor.

23 yaşındaki Arnavut oyuncuyla ve kulübü Inter ile anlaşan Beşiktaş, bu transferi kiralık olarak gerçekleştirecek. Sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da olacak. Sezon başında Inter'den Torino'ya kiralanan Asllani burada 15 maçta görev aldı.

Kristjan Asllani, Inter'in Torino ile olan kiralık sözleşmesini fesh ettikten sonra sağlık kontrolleri ve resmi imza için Türkiye'ye gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
