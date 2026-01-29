Beşiktaş orta sahayı Kristjan Asllani ile güçlendiriyor

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, orta sahasını Kristjan Asllani ile güçlendiriyor.

23 yaşındaki Arnavut oyuncuyla ve kulübü Inter ile anlaşan Beşiktaş, bu transferi kiralık olarak gerçekleştirecek. Sözleşmede zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da olacak. Sezon başında Inter'den Torino'ya kiralanan Asllani burada 15 maçta görev aldı.

Kristjan Asllani, Inter'in Torino ile olan kiralık sözleşmesini fesh ettikten sonra sağlık kontrolleri ve resmi imza için Türkiye'ye gelecek.