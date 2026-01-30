Beşiktaş'ın yeni transferi Kristjan Asllani, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, transfer görüşmelerini sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

İkinci transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bu kapsamda bonservisi Inter'de bulunan Arnavut futbolcu Kristjan Asllani ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

23 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini noktalamak üzere Milano'dan kalkan uçakla İstanbul'a geldi. Asllani, siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Arnavut futbolcu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. - İSTANBUL