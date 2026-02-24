Haberler

40 yıllık Sivaslı gibi! Rey Manaj'ın futbolu bıraktıktan sonra yapmak istediği iş dikkat çekti

Trendyol 1. Lig ekibi Özbelsan Sivasspor'un başkanı Burak Özçoban, ara transfer döneminde takıma geri dönen Rey Manaj ile ilgili konuştu. Manaj'ın Sivas'ı benimsediğini ve çok sevdiğini ifade eden Özçoban, Arnavut futbolcunun ileride şehirden ayrılmayarak Sivasspor'u çalıştırmak istediğini de belirtti.

  • Rey Manaj, futbolu bıraktıktan sonra Sivasspor'da antrenör olmak istiyor.
  • Rey Manaj, Sivas şehrini çok sevdiğini ve benimsediğini belirtti.
  • Rey Manaj, Sivasspor için bir proje olduğunu ve kulüpte futbolu bırakmak istediğini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'de küme düşme hattından kurtulan Özbelsan Sivasspor'un Başkanı Burak Özçoban, ara transfer döneminde takıma geri dönen Rey Manaj ile ilgili açıklamalarda bulundu.

REY MANAJ'IN SİVAS SEVGİSİ

Başkan Burak Özçoban, 29 yaşındaki Arnavut golcü Rey Manaj'ın Sivas şehrini çok sevdiğini ve benimsediğini ifade etti. Manaj'ın transfer görüşmelerinde büyük bir fedakarlık yaptığını belirten Özçoban, "Rey Manaj gelmeden önce beni aradı ve 'Sivasspor'u çok seviyorum, orası benim ailem, gelmek istiyorum.' dedi. Ona yüksek paralar veremeyeceğimizi söyledim ve sürekli görüştük. Rey Manaj'a şartlarımızı söylediğimde 'Bu benim için bir proje, Sivasspor'da futbolu bırakmak istiyorum.'' dedi.

SİVASSPOR'U ÇALIŞTIRMAK İSTİYOR

Rey Manaj'ın futbolu bırakmasının ardından şehirden ayrılmak istemediğini de dile getiren Özçoban, ''Rej Manaj, ileride Sivasspor'da hoca olmak istiyorum.' dedi. Rey Manaj Sivas aşığı bir arkadaşımız. Biz ona verdiğimiz bütün sözleri tuttuk, o da şu anda bize verdiği sözleri tuttu. Çalışıyor ve arkadaşlarına yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

