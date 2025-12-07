Trabzonspor maçını izleyen Beşiktaşlılar ''Biz neyi kaçırdık?'' diyor
Trabzonspor forması giyen Ernest Muçi, Göztepe'ye karşı attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi. Arnavut oyuncu, son 3 maçta 5 gole ulaştı. Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yorumlarda bulunarak Muçi'nin takımdan gönderilmesine pişmanlıklarını dile getirdi.
- Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, Göztepe'ye karşı 2-1 kazanılan maçta 2 gol attı.
- Ernest Muçi, Süper Lig'de son 3 maçta toplam 5 gol kaydetti.
- Beşiktaşlı taraftarlar, Ernest Muçi'nin takımdan gönderilmesinden pişmanlık duyduklarını ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi İzmir deplasmanında 2-1 mağlup etti.
TRABZONSPOR'DA MUCI FIRTINASI
Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı 24 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi, performansıyla maça damga vurdu. Yıldız oyuncu, takımının ikinci yarıda attığı 2 golün de mimarı oldu ve kritik 3 puanı tek başına aldı.
SON 3 MAÇTA 5 GOL
Ernest Muçi, attığı bu gollerin ardından Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti. 24 yaşındaki on numara, Göztepe, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında ağları havalandırmayı başardı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI PİŞMAN
Muçi'nin attığı gollerin ardından Beşiktaşlı taraftarlardan da yıldız oyuncu için yorumlar yapıldı. Sosyal medya üzerinden birçok yorumda bulunan siyah-beyazlı taraftar, ''Elimizdeki büyük değeri kaçırdık'', ''Keşke takımdan gönderilmeseydi'' gibi yorumlarda bulundu.