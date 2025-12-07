Trabzonspor maçını izleyen Beşiktaşlılar ''Biz neyi kaçırdık?'' diyor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi İzmir deplasmanında 2-1 mağlup etti.

TRABZONSPOR'DA MUCI FIRTINASI

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı 24 yaşındaki Arnavut futbolcu Ernest Muçi, performansıyla maça damga vurdu. Yıldız oyuncu, takımının ikinci yarıda attığı 2 golün de mimarı oldu ve kritik 3 puanı tek başına aldı.

SON 3 MAÇTA 5 GOL

Ernest Muçi, attığı bu gollerin ardından Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada 5 gol kaydetti. 24 yaşındaki on numara, Göztepe, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında ağları havalandırmayı başardı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI PİŞMAN

Muçi'nin attığı gollerin ardından Beşiktaşlı taraftarlardan da yıldız oyuncu için yorumlar yapıldı. Sosyal medya üzerinden birçok yorumda bulunan siyah-beyazlı taraftar, ''Elimizdeki büyük değeri kaçırdık'', ''Keşke takımdan gönderilmeseydi'' gibi yorumlarda bulundu.