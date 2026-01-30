Beşiktaş, Kristjan Asllani transferini TFF'ye bildirdi
Beşiktaş, İtalyan ekibi Torino'dan Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Torino'da 16 maçta görev aldı.
Beşiktaş, İtalyan ekibi Torino'dan Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin sezon sonuna kadar kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 23 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.
Asllani, bu sezon kiralık görev yaptığı Torino'da 16 maça çıktı.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor