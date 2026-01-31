Haberler

Rey Manaj Sivasspor'a Döndü

Rey Manaj Sivasspor'a Döndü
Güncelleme:
Arnavut golcü Rey Manaj, Sivasspor ile yeniden anlaşarak Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Manaj, takımın Süper Lig'e yükselmesi için katkıda bulunacağını ifade etti.

SİVASSPOR ile yeniden anlaşan Arnavut golcü Rey Manaj, havalimanında taraftarların yoğun ilgi ve desteğiyle karşılandı.

Sivasspor'dan sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC'ye transfer olan Arnavut oyuncu Rey Manaj, kulübü ile olan sözleşmesini feshederek yeniden Sivas'ın yolunu tuttu. Kırmızı-beyazlıların devre arası transfer döneminde anlaşma sağladığı tecrübeli golcü, İtalya'nın Milano kenti üzerinden özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na geldi. Manaj'ı havalimanında binlerce Sivasspor taraftarı büyük bir coşku ile karşıladı. Manaj, taraftarın ilgisine aynı şekilde karşılık verdi. Manaj'ın duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Manaj, "Kısa bir aradan sonra yeniden Sivas'a dönmekten dolayı mutluyum. Sivas'a, evime döndüm. Takımın yeniden Süper Lig'e yükselmesi konusunda gereken katkıyı vereceğim" ifadelerini kullandı.

Taraftarların yoğun ilgi ve tezahüratları arasında özel araç ile havalimanından ayrılan Rey Manaj, Sivasspor yönetimiyle final görüşmelerini yaptıktan sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

