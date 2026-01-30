Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, İtalya'nın Inter kulübünde forma giyen ön libero Kristjan Asllani'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten 23 yaşındaki Arnavut oyuncunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL