Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi kadrosuna kattı

Beşiktaş, İtalya'nın Inter kulübünde forma giyen 23 yaşındaki Arnavut ön libero Kristjan Asllani'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Beşiktaş'ın satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Siyah-beyazlı kulüpten 23 yaşındaki Arnavut oyuncunun transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
