İstanbul'da dev ekonomi zirvesi: Balkan coğrafyası ile Türkiye arasındaki ticaret masaya yatırıldı

Global Arnavut İş İnsanları Birliği, Balkan coğrafyası ile Türkiye arasındaki ticari köprülerin güçlendirilmesi ve bölgesel yatırım fırsatları masaya yatırılması amacıyla İstanbul'da ekonomi zirvesi düzenledi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "2002 yılında 35 milyar dolar olan ihracatımızı, 2025 yılı sonu itibarıyla 273 milyar dolara çıkardık. Balkan ülkeleri; genç iş gücü, enerji, madencilik, turizm ve tarım gibi alanlardaki potansiyeliyle yabancı girişimciler için önemli fırsatlar sunmaktadır" dedi.

Global Arnavut İş İnsanları Birliği Türkiye, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Kosova'dan temsilcilerin katılımı ile İstanbul Bayrampaşa'da bir otelde ekonomi zirvesi gerçekleştirdi. Programda Balkan coğrafyası ile Türkiye arasındaki ticari köprülerin güçlendirilmesi ve bölgesel yatırım fırsatları masaya yatırıldı.

"İhracat hedefimiz 273 milyar Dolar"

Konferansın ardından akşam yemeğinde konuşma gerçekleştiren Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle olan stratejik ortaklığına vurgu yaptı. Gürcan, "Milyonlarca Arnavut kardeşimizden aldığımız güçle, vazgeçilmez bir dost ve stratejik bir ortaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye vizyonu doğrultusunda, ülkemiz üretmeye, istihdam sağlamaya ve Türk mallarının dünyanın dört bir yanına ihraç etmeye kararlılıkla devam etmektedir. 2002 yılında 35 milyar dolar olan ihracatımızı, 2025 yılı sonu itibarıyla 273 milyar dolara çıkardık. Balkan ülkeleri; genç iş gücü, enerji, madencilik, turizm ve tarım gibi alanlardaki potansiyeliyle yabancı girişimciler açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Vizyonumuz, rekabet eden değil, birlikte üreten bir Balkan coğrafyası inşa etmektir. Balkan ülkeleriyle yapmış olduğumuz serbest ticaret, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasıyla çok sayıda etken, ülkeler arasında yatırım ve ticaret yapmak için teşvik edici unsurlar olarak görülmektedir" dedi.

"150 milyar dolarlık ticaret hacmi"

Global Arnavut İş İnsanları Türkiye Başkanı Muhammet Şerifi ise birliğin 150 milyar dolarlık bir ticaret hacmini temsil ettiğini ifade etti. İstanbul'daki organizasyonun bir köprü vazifesi gördüğünü belirten Şerifi, "Dünya genelinde on binlerce çalışanı olan bir birlikten bahsediyoruz. Amacımız ticari köprüler kurarken kültürel bağları da korumaktır. Roma, İsviçre ve Avusturya gibi noktalardan sonra bugün İstanbul'dayız. Bir sonraki hedeflerimiz arasında Priştine, İzmir ve Ankara yer alıyor. Ticaretin dini, dili ve ırkı olmaz. Kapımız tüm iş dünyasına açıktır. Dünya genelinde Arnavut iş insanları arasında ticari köprüyü sağlayabilmek kültürel bağların kopmamasını sağlamak bir şekilde insanların beşeri İlişkilerinde geliştirmek kendi içlerinde gittiğimiz her ülkede oranın yerel halklarıyla da o ilişkileri sağlamış oluyoruz. Gittiğimiz her noktada bir katma değer sağlıyoruz potansiyeli çok yüksek olan bir birlik 150 milyar dolar bir ticari hacminden bahsediyoruz. On binlerce çalışanı olan bir birlikten bahsediyoruz. Bunun gittiğimiz her ülkede ciddi geri dönüşlerini alıyoruz, bu bizi mutlu ediyor. Ticari olarak da güzel yerlere gelen iş insanlarımız var. İş insanları bu şekilde dış pazarlara çok daha kolaylaşma imkanı sağlıyor. Biz bütün işin insanlarımızı bu toplantılarda görmek isteriz" diye konuştu.

"Türkiye'de yaşayan bütün iş insanları bölgeye gelerek orada yatırım yapmalı"

Karadağ Edirne Fahri Konsolosu ve iş insanı Naser Alim ise toplantının verimli geçtiğini vurgulayarak Avrupa'daki Arnavut diasporasının Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını belirtti. Alim, birliğin temel misyonlarından birinin bölgedeki göçü durdurmak olduğunu vurguladığı konuşmasında, "Bundan sonra beyin göçü değil, ürettiğimiz markaları dünyaya ihraç etmek istiyoruz. Kosova ve Arnavutluk'taki vergi oranları Avrupa'nın en düşük seviyelerindedir. Sadece Arnavut iş insanlarını değil, tüm Türk yatırımcılarını bölgeye davet ediyoruz. Bu akşamki toplantı bugüne kadar yapılan en iyi toplantılardan bir tanesiydi. Çok kalabalıktı, Türkiye tarafına bakıldığında Balkanlar ve özellikle Kuzey Makedonya Kosova ve Arnavutluk Türk yatırımcıların en yoğun olduğu bölgedir ama bu yeterli değil, potansiyeli çok yüksek bence. Sadece Türkiye'de yaşayan Arnavut iş insanları değil, Türkiye'de yaşayan bütün iş insanları bölgeye gelerek orada yatırım yapmalı, orada bu yatırımlardan sonra çok ciddi faydalar göreceğini biliyorum" dedi.

Zirveye, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Arnavutluk İstanbul Başkonsolosu Armand Shandro, Global Arnavut İş İnsanları Genel Başkanı Omer Nura, Global Arnavut İş İnsanları Türkiye Başkanı Muhammet Şerifi, Karadağ Edirne Fahri Konsolosu ve iş insanı Naser Alim ile çok sayıda davetli katıldı. - İSTANBUL