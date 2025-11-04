Indrit Tuci, Kayserispor'u Kasımpaşa Karşısında Zaferle Taşıdı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Indrit Tuci; Kasımpaşa maçında bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden sarı kırmızılılar haftayı 3 puanla kapattı. Kasımpaşa maçına yedek olarak başlayan ve 78. dakikada Carlos Mane'nin yerine oyuna giren Indrit Tuci, karşılaşmanın 82. dakikasında attığı kafa golü ile takımını 3-2 önde geçirdi.

Kayserispor formasıyla ile ligde çıktığı 8 maçta 2 gol atan Tuci; attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ