Indrit Tuci, Kayserispor'u Kasımpaşa Karşısında Zaferle Taşıdı
Kayserispor'un Arnavut futbolcusu Indrit Tuci, Kasımpaşa maçı esnasında attığı kafa golü ile takımının 3-2 galibiyetine katkıda bulundu ve sezon boyunca ligdeki ikinci golünü kaydetti.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Indrit Tuci; Kasımpaşa maçında bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti.
Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. 90 dakika sonunda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden sarı kırmızılılar haftayı 3 puanla kapattı. Kasımpaşa maçına yedek olarak başlayan ve 78. dakikada Carlos Mane'nin yerine oyuna giren Indrit Tuci, karşılaşmanın 82. dakikasında attığı kafa golü ile takımını 3-2 önde geçirdi.
Kayserispor formasıyla ile ligde çıktığı 8 maçta 2 gol atan Tuci; attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor