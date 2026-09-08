Taulant Seferi 5. golünü attı
Kayserispor’un Arnavut oyuncusu Taulant Seferi ligdeki 5. golünü attı.
Kayserispor'un Arnavut oyuncusu Taulant Seferi ligdeki 5. golünü attı.
Kayserispor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'u 3-0 mağlup etti. Esenler Erokspor maçında sahaya ilk on birde çıkan ve 83 dakika sahada kalan Taulant Seferi 1 gol kaydetti. 68. dakikada Esenler Erokspor filelerini havalandıran Seferi, takımının üçüncü golünü atarak büyük sevinç yaşadı.
Sarı-kırmızı forma ile 6 maçta forma giyen Taulant Seferi 5 gol kaydetti. Vanspor (2), Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Esenler Erokspor maçlarında gol sevinci yaşayan Taulant Seferi, takımının en golcü ismi konumunda.