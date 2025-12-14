Muçi kiralık mı gitti, bonservisle mi gitti, satın alma opsiyonu var mı?

Sezon başında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Ernest Muçi'nin sözleşme şartları gündemdeki yerini koruyor. Muçi'nin geçici olarak mı forma giyeceği, yoksa kalıcı bir transfer mi yapıldığı netlik kazanmak isteniyor. Öte yandan sözleşmede satın alma opsiyonu olup olmadığı da en çok araştırılan detaylar arasında yer alıyor.

TRANSFERİN ŞEKLİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin transfer koşullarını kamuoyuyla paylaştı. Bordo-mavili kulüp, Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla takıma dahil edildiğini duyurdu.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ŞARTLAR

Yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Ernest Muçi ile 1+3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 2025-2026 sezonunu kapsayan bu süreçte futbolcunun tüm maaş ve yan giderlerinin Trabzonspor tarafından karşılanacağı belirtildi.

KİRALAMA BEDELİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Anlaşma kapsamında Beşiktaş'a, kiralama bedeli olarak üç taksit halinde toplam 1 milyon euro + KDV ödeme yapılacak. Trabzonspor'un satın alma opsiyonunu kullanması durumunda ise siyah-beyazlı kulübe beş taksit şeklinde 8,5 milyon euro + KDV tutarında bonservis bedeli ödenecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir.