Muçi kiralık mı gitti, bonservisle mi gitti, satın alma opsiyonu var mı?

Muçi kiralık mı gitti, bonservisle mi gitti, satın alma opsiyonu var mı?
Güncelleme:
Trabzonspor, yaz transfer döneminde Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi'yi kadrosuna katmıştı. Bu transferin detayları ise futbolseverlerin merak konusu oldu. Arnavut oyuncunun bordo-mavili ekibe geçişi kiralık mı gerçekleşti, yoksa bonservisiyle mi alındı? Ayrıca anlaşmada satın alma maddesi bulunuyor mu?

Sezon başında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan Ernest Muçi'nin sözleşme şartları gündemdeki yerini koruyor. Muçi'nin geçici olarak mı forma giyeceği, yoksa kalıcı bir transfer mi yapıldığı netlik kazanmak isteniyor. Öte yandan sözleşmede satın alma opsiyonu olup olmadığı da en çok araştırılan detaylar arasında yer alıyor.

TRANSFERİN ŞEKLİ AÇIKLANDI

Trabzonspor, Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin transfer koşullarını kamuoyuyla paylaştı. Bordo-mavili kulüp, Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşmasıyla takıma dahil edildiğini duyurdu.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE ŞARTLAR

Yapılan açıklamaya göre Trabzonspor, Ernest Muçi ile 1+3 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. 2025-2026 sezonunu kapsayan bu süreçte futbolcunun tüm maaş ve yan giderlerinin Trabzonspor tarafından karşılanacağı belirtildi.

KİRALAMA BEDELİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Anlaşma kapsamında Beşiktaş'a, kiralama bedeli olarak üç taksit halinde toplam 1 milyon euro + KDV ödeme yapılacak. Trabzonspor'un satın alma opsiyonunu kullanması durumunda ise siyah-beyazlı kulübe beş taksit şeklinde 8,5 milyon euro + KDV tutarında bonservis bedeli ödenecek.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, kulübümüze satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi ile 1+3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncunun 2025/2026 futbol sezonu tüm maliyetleri, Kulübümüz tarafından karşılanacaktır.

Profesyonel futbolcu Ernest Muçi'nin, Kulübümüze, satın alma opsiyonlu olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş.'ye, kiralama bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 1.000.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Beşiktaş A.Ş.'ye, 5 (Beş) taksit halinde 8.500.000.-EUR+KDV tutarında kesin transfer bedeli ödenecektir.



