Haberler

"Demir Yumruk" Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak

'Demir Yumruk' Şükrü Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk boksör Şükrü Altay, Arnavut rakibi Albi Sorra ile Seydikemer'de yapılacak Türkiye şampiyonluğu ve WBC Orta Doğu unvanı için ringe çıkacak. Altay, kemeri kazanmak için mücadele edeceğini ve bunu Türk halkı için kazanma arzusunu dile getirdi.

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliğinin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay, Arnavut rakibi boksör Albi Sorra ile ringe çıkacak.

İki boksör, Seydikemer ilçesinde Türkiye şampiyonluğu altın kemer ve WBC Orta Doğu ünvanı için yapılacak müsabaka öncesi Fethiye ilçesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen basın toplantısında buluştu.

Milli boksör Şükrü Altay, Türk bayrağını her zaman onurla dalgalandırmak istediğini belirterek, "Kemeri Türk halkı için kazanacağım. Kazanırsam kemeri Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. Almanya şampiyonluk kemerini 2018 yılında Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Şimdi ise Türkiye şampiyonluğu kemerini vermek istiyorum. Artık Avrupa'da değil, Türkiye'deyim." dedi.

Arnavut boksör Albi Sorra ise karşılaşmanın kariyeri açısından büyük bir fırsat olduğunu anlatarak, baskı altında olmadığını ve kaybedecek bir şeyinin bulunmadığını söyledi.

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli de organizasyonun ilçe adına tarihi bir adım olduğunu kaydetti.

Akdenizli, Muğla'nın en genç ilçesi Seydikemer'de dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katılacağı spor dolu bir gece olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Onur Çadır - Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı

İngiltere'nin yayınladığı 16 ülke arasında Türkiye de var
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada

Kan donduran vahşet kamerada! İşte Atlas'ın son anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak

MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi

Okulun sistemine nasıl girdiği anlaşıldı! Hademe değilmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası