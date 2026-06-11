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Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı

Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı
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Süper Lig'e yükselen Amedspor, Arnavut çalıştırıcı Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Belçika'da bıraktığı "mucize adam" izlenimiyle Diyarbakır'a gelen başarılı teknik adamın imzası Belçika'da tepkiyle karşılandı.

  • Amedspor, Kosova doğumlu Arnavut teknik direktör Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
  • Hasi, Amedspor'a katılma kararının nedenini 'doğru proje ve doğru yer' olarak açıkladı.
  • Belçika basını, Hasi'nin KV Mechelen'deki başarılı dönemi ve sürpriz ayrılığını geniş şekilde haber yaptı.

Süper Lig'e ilk kez yükselen Amedspor, Kosova doğumlu Arnavut çalıştırıcı Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı teknik adamın imzası Belçika'da geniş yankı uyandırdı. 

''DOĞRU PROJE DOĞRU YER''

Hasi, kendisi için düzenlenen imza töreninde İstanbul yerine Diyarbakır'ı tercih etmesinin nedenini ''Amedspor üyesi olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'de çalışacağımı biliyordum. Daha önce doğru yerde ve doğru projede olmadığım oldu ama bu defa doğru proje ve doğru yerde olduğumu biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'NIN MUCİZE ADAMI

Hasi'nin Amedspor'a gelişi Belçika medyasını hareketlendirdi. Belçika basını, tecrübeli çalıştırıcının Süper Lig'e gelişini manşetlere taşıdı. Kasım 2023'te zor günler geçiren KV Mechelen'in başına geçen Hasi, kısa sürede takımı toparlamış ve şampiyon adayı gibi puan toplamıştı. HLN ve Sporza gibi yayın organları, Hasi'nin Mechelen'e taraftarlarla birlikte büyük bir dinamizm kattığını vurgulamıştı. 

AYRILIĞI TARTIŞMA YARATTI

Mechelen'deki başarılı dönemi sürpriz bir ayrılıkla sona erdi. Sözleşmesi yenilenmeyen Hasi, kulüple karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Belçika basınında uzun süre konuşulan bu ayrılığın arkasında, teknik direktör ile yönetim arasında transfer vizyonu ve bütçe konularındaki görüş ayrılıkları olduğu iddia edildi. Taraftarların Hasi'nin takımdan gönderilmesine tepkili olduğu belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarısüleyman koç:

Ee ozaman amede neden geldiki..Amed sporun bütçesi ne

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Haber Yorumlarıİnci Koçak:

valla herkes Belçika'da mucize dedi ama gel de Türkiye'de yap gitsin bak bakalım nasıl olacak yine böyle adamlar geliyo vaatler veriyo sonra git git diye çağırıyo halk

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Haber YorumlarıFatma Yılmaz:

neden şimdi geldi de daha önce gelmedi bu adamın başarısı varsa niye Belçika'da kaldı

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Haber YorumlarıDemir Kor:

yine bir başka ülkeden hoca geliyo işte bu da mı gerekiyordu bizde yetişmiş adam yokmu ya sıkıldım böyle haberlerden

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