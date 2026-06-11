Besnik Hasi'nin Amedspor'a imza atması Belçika'yı karıştırdı

Süper Lig'e ilk kez yükselen Amedspor, Kosova doğumlu Arnavut çalıştırıcı Besnik Hasi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı teknik adamın imzası Belçika'da geniş yankı uyandırdı.

''DOĞRU PROJE DOĞRU YER''

Hasi, kendisi için düzenlenen imza töreninde İstanbul yerine Diyarbakır'ı tercih etmesinin nedenini ''Amedspor üyesi olarak burada olmaktan gurur duyuyorum. Kariyerimin bir noktasında Türkiye'de çalışacağımı biliyordum. Daha önce doğru yerde ve doğru projede olmadığım oldu ama bu defa doğru proje ve doğru yerde olduğumu biliyorum.'' ifadelerini kullandı.

BELÇİKA'NIN MUCİZE ADAMI

Hasi'nin Amedspor'a gelişi Belçika medyasını hareketlendirdi. Belçika basını, tecrübeli çalıştırıcının Süper Lig'e gelişini manşetlere taşıdı. Kasım 2023'te zor günler geçiren KV Mechelen'in başına geçen Hasi, kısa sürede takımı toparlamış ve şampiyon adayı gibi puan toplamıştı. HLN ve Sporza gibi yayın organları, Hasi'nin Mechelen'e taraftarlarla birlikte büyük bir dinamizm kattığını vurgulamıştı.

AYRILIĞI TARTIŞMA YARATTI

Mechelen'deki başarılı dönemi sürpriz bir ayrılıkla sona erdi. Sözleşmesi yenilenmeyen Hasi, kulüple karşılıklı anlaşarak ayrıldı. Belçika basınında uzun süre konuşulan bu ayrılığın arkasında, teknik direktör ile yönetim arasında transfer vizyonu ve bütçe konularındaki görüş ayrılıkları olduğu iddia edildi. Taraftarların Hasi'nin takımdan gönderilmesine tepkili olduğu belirtildi.