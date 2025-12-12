Haberler

Türk ve Arnavut iş insanları, Tiran'da işbirliği görüşmeleri için toplandı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen etkinlikte Türk ve Arnavut iş insanları bir araya gelerek ekonomik ve ticari işbirliklerini güçlendirmeyi hedeflediler. ATTSO ve BALKANTÜRKSİAD arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türk ve Arnavut iş insanları, işbirliği görüşmelerinin yapıldığı etkinlikte bir araya geldi.

Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) ile Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından düzenlenen etkinliğe, ATTSO Başkanı Kenan Sevinç, ATTSO Genel Sekreteri Ziya Arnavutoğlu, BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu ile Türk ve Arnavut şirket ve kurumlarının temsilcileri katıldı.

ATTSO Başkanı Sevinç, burada yaptığı konuşmada, Oda olarak temel hedeflerinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha güçlü, sistematik ve sürdürülebilir yapıya kavuşturmak olduğunu söyledi.

ATTSO'nun çalışmaları hakkında bilgi veren Sevinç, "Bu tür karşılıklı ziyaretler, bölgemizde daha geniş çaplı projelerin kapısını aralamaktadır." dedi.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskenderoğlu da Türkiye ve Arnavutluk iş dünyasını bir araya getiren bu önemli toplantıda yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Derneğimiz, Balkan coğrafyasındaki sanayici ve iş insanlarıyla Türkiye iş dünyası arasındaki köprüyü kurmayı, ticareti, sanayi işbirliğini ve yatırım projelerini teşvik etmeyi amaçlayan aktif bir sivil toplum kuruluşudur." diye konuştu.

Etkinlikte, katılımcı kuruluşlar ve şirketler hakkında tanıtım videoları gösterildi, hukuk ve vergi sistemi, enerji, bankacılık ve maden sektörlerindeki konular masaya yatırıldı.

ATTSO ve BALKANTÜRKSİAD arasında işbirliği protokolü de imzalandı.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Ekonomi
