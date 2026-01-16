Haberler

Demir Yumruk Altay, Seydikemer'de altın kemer için ringe çıkacak

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen basın toplantısında, 'Demir Yumruk' lakaplı Türk boksör Şükrü Altay ve Arnavut boksör Albi Sorra, önlerindeki büyük maça dair hedeflerini paylaştı.

Hafif ağır sıklette Dünya Boks Birliği'nin (GBU) Almanya, Avrupa ve dünya şampiyonluğu kemerlerini kazanan "Demir Yumruk" lakaplı Türk sporcu Şükrü Altay ile Arnavut rakibi boksör Albi Sorra, maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesinde, "Demir Yumruk" lakaplı Şükrü Altay (40) ile Arnavut boksör Albi Sorra (36), Fethiye'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen basın toplantısında karşı karşıya geldi. Toplantı, boksseverler ve basın mensuplarından yoğun ilgi gördü. Milli boksör Şükrü Altay, hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayarak, Türk bayrağını her zaman gururla dalgalandırmak istediğini söyledi. Altay, "Hedef büyük, yolumuz uzun. Durmak yok, yola devam. Hayallerime kavuşacağım. Yarın akşam ringde her şey belli olacak. Kemeri Türk halkı için kazanacağım. Kazanırsam kemeri Cumhurbaşkanımıza vermek istiyorum. 2018 yılında Almanya şampiyonluk kemerini Cumhurbaşkanımıza vermiştim. Şimdi ise Türkiye şampiyonluğu kemerini vermek istiyorum. Artık Avrupa'da değil, Türkiye'deyim" ifadelerini kullandı.

"Baskı altında değilim, kaybedecek bir şeyim yok"

Arnavut boksör Albi Sorra ise karşılaşmanın kariyeri açısından büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Daha önce iki kez kemer maçına çıktım ve kaybettim. Ancak bu maçta kazanacağım. Baskı altında değilim, kaybedecek bir şeyim yok" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı

Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Eşinin katilinin beklediği bilgiyi, mesajla vermiş

Ünlü oyuncu itiraf etti: O sahneleri çekerken kaburgam kırıldı

CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

