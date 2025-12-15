Haberler

Ernest Muçi seriye devam etti

Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Süper Lig'deki son 4 maçında 6 gol atarak kariyerinde ilk kez üst üste 4 maçta gol sevinci yaşadı. Bu sezon 6 gole en hızlı ulaşan futbolcu olma unvanını elde etti.

Trabzonspor'un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 6 gol kaydederek seriye devam etti. Üst üste 4 müsabakada da gol sevinci yaşayan başarılı futbolcu, yeni bir rekora da imza attı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin son haftalardaki golcü ismi Ernest Muçi rakip fileleri bu hafta da boş geçmedi. Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Muçi, eski takımına karşı 1 gol atarak ligdeki gol sayısını 6'a yükseltti.

Süper Lig'deki en gollü sezonu

2023-2024 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Muçi, söz konusu dönemde Süper Lig'de görev aldığı 13 karşılaşmada 3 gole imza attı. Bir sonraki sezonda ise siyah-beyazlı formayı ligde 27 kez giyen Ernest Muçi 4 gol, 3 asistle oynadı.

Bu sezon başında bordo-mavili takıma transfer olmadan önce siyah-beyazlı takımda 58 dakika forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun sonrasında Trabzonspor'a transfer olarak bordo-mavili takımda adeta kendini buldu.

Arnavut oyuncu, Karadeniz ekibinin ligde oynadığı 16 mücadelenin 12'inde 625 dakika sahada kaldı. Ligin 5. haftasında Trabzonspor'un, deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçta ilk kez bordo-mavili formayı giyen Ernest Muçi, söz konusu mücadelenin ardından geçen 8 haftalık bölümde katkı sunamamıştı. Özellikle son haftalarda yakaladığı başarılı grafikle öne çıkan Muçi, son 6 haftada kaydettiği 6 golle şimdiden Süper Lig'deki en golcü sezonuna ulaştı.

Ara vermeden gollerine devam ediyor

Muçi, 13. haftada deplasmanda 4-3 kazanılan Başakşehir maçında 2, 14. haftada iç sahada 3-1 galip gelinen Konyaspor mücadelesinde 1, İzmir'de 2-1'lik skorla 3 puana uzandığı Göztepe müsabakasında 2 kez ağları havalandırırken, son olarak 3-3 beraberlikle biten Beşiktaş karşılaşmasında takımının ilk gole imzasını atarak son 4 haftada ara vermeden gollerine devam etti.

Trabzonspor formasıyla profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk kez 4 maç üst üste gol atma başarısı gösteren Arnavut futbolcu; KF Tirana, Legia Varşova ve Beşiktaş'ta oynadığı toplam 171 mücadelede bu istatistiği yakalayamamıştı.

Son 4 maçta elde edilen 10 puana direk katkı verdi

Ernest Muçi, söz konusu haftalarda bulduğu gollerle takımının kazandığı 10 puana direkt katkı sağladı. Başakşehir, Konyaspor ve Göztepe maçlarıyla 9 puan toplayan Trabzonspor, son oynanan Beşiktaş maçında 1 puan elde ederken, 24 yaşındaki futbolcu da son 4 haftada kazanılan 10 puanda büyük pay sahibi oldu.

6 gole en hızlı ulaştığı sezon

Ernest Muçi, bu sezon hariç 6 gol barajını Arnavut ekibi KF Tirana'da 2, Polonya temsilcisi Legia Varşova'da da 1 kez geçti. Muçi, 6 gole en hızlı ulaştığı dönemi ise Trabzonspor'da yaşadı.

2019-2020 sezonunda KF Tirana ile 20 maçta 7 gol, 1 asist yapan başarılı futbolcu, 2020-2021 sezonunda yine Arnavut takımıyla 20 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 2022-2023 sezonunda da Legia Varşova'yla 32 mücadeleye çıkan Ernest Muçi, 30 maçın ardından hanesine 5 golü yazdırabildi. Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'da ise henüz 12 müsabakada 6 gol attı. - TRABZON

