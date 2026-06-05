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Trabzonspor, Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı

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Trabzonspor, Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncuya her sezon 2.5 milyon avro garanti ücret ödenecek.

Trabzonspor Kulübü, Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Futbolcuya her bir sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, opsiyon hakkının Trabzonspor Kulübü tarafından kullanılması halinde oyuncuya 2029-2030 sezonu için 2 milyon 750 bin avro garanti ücret ödemesi yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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