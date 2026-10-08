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Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

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Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu Haber Videosunu İzle
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu
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Arnavutluk'ta bir kadın spor spikerinin futbol maçı öncesinde saha kenarında yaptığı hazırlık, dikkat çeken görüntülere sahne oldu. İddialı kıyafetiyle kameraya yansıyan spikerin, yayın öncesinde yüksek topuklu ayakkabılarını giymeye çalıştığı anlar tartışmaları beraberinde getirdi.

Air Albania Stadyumu'nda çekilen görüntülerde, kadın spikerin saha kenarında küçük bir tabureye oturarak yayına hazırlandığı görüldü.

Siyah mini elbisesi, çorapları ve yüksek topuklu ayakkabılarıyla dikkat çeken spiker, kameraların hemen yanında ayakkabılarını çıkarıp yeniden giydi. Görüntülerde spikerin bir ayağındaki ayakkabıyı çıkararak diğerini giymeye çalıştığı anlar yer aldı.

KIYAFETİ TARTIŞMA YARATTI

Kadın spikerin maç öncesindeki hazırlığı kadar kıyafet tercihi de dikkat çekti. Görüntülere yönelik yorumlarda spikerin kıyafetini eleştirenler olurken, bazı kullanıcılar da "Bu kadarı da biraz fazla" ifadeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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