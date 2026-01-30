Haberler

Kristjan Asllani'nin İstanbul uçuşu teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut futbolcu Kristjan Asllani'nin İstanbul'a gelişi, uçaktaki teknik bir arıza nedeniyle iptal oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni gelişlerin paylaşılacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut futbolcu Kristjan Asllani'nin bu gece İstanbul'a gelişi yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kristjan Asllani'yi taşıyan TK1876 sefer sayılı Milano Malpensa- İstanbul Havalimanı uçuşu, yaşanan teknik bir arıza nedeniyle iptal edilmiştir. Geliş planına ilişkin yeni bilgilendirme, program netleştiğinde paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Dün akşam saatlerinde Beşiktaş Kulübünün yaptığı paylaşımda Asllani'nin saat 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarılmış ancak daha sonra uçak yaşanan teknik bir arıza nedeniyle kalkışı sağlayamamıştı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Tartışma yaratan Jiu-Jitsu eğitimi: Buna izin verilmez

Tartışma yaratan görüntü: Buna izin veren...