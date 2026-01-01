Bodrum FK yabancılarından tam verim aldı

TREDNYOL 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 32 puanla 5'inci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda ise ilk maçında Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne 3-2 kaybeden Bodrum FK, yabancı futbolcularından tam verim aldı. Yeşil-beyazlılarda kaleyi koruyan Portekizli Diogo Sousa ve Arnavut stoper Arlind Ajeti bin 701 dakika ile en çok süre alan iki futbolcu oldu. Takımın diğer Arnavut oyuncusu Taulant Seferi 21 maçta 10 gol atarak takımın en skorer oyuncusu ünvanını alırken, Angolalı Fredy de 9 asistle en çok gol pası veren isimlerin başında geldi. Fredy ayrıca 9 kez de fileleri sarstı ve tam 18 gole direkt katkı sağladı.

Portekizli forvet Pedro Brazao 20 maçta 5 gol, Bulgar hücumcu Zdravko Dimitrov da 22 maçta 3 kez fileleri sarstı. Dimitrov ayrıca 4 de asist yaparak hücumda etkili bir görüntü ortaya koydu. Takımın Ganalı orta saha oyuncusu Musah Mohammed de istikrarlı bir ilk yarı geçirdi. Toplamda 19 resmi müsabakaya çıkan 23 yaşındaki oyuncu bin 442 dakika sahada kalıp 1 gol attı, 1 de asist yaptı. Yerli statüsünde de oynayabilen Kuzey Makedonyalı orta saha Omar Imeri 17 maçta bin 100 dakika görev yaptı. Yabancı oyunculardan sadece Jonathan Okita beklediği süreyi alamadı. Belçikalı futbolcu 4 karşılaşmada 130 dakika oynayabildi.