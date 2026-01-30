Haberler

Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş, transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelen Arnavut milli futbolcu Kristjan Asllani'yi kulüp yetkilileri ile karşıladı. Asllani'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş'a katılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut milli futbolcu Kristjan Asllani, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.

Beşiktaş atkısını boynuna takan Asllani, "Kartal" pozu verdi.

Siyah-beyazlıların, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Kristjan Asllani ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Profesyonel kariyerine 2021'de altyapısından yetiştiği Empoli'de başlayan Arnavut oyuncu, sırasıyla Inter ve Torino'da da forma giydi.

Asllani, bu sezon kiralık görev yaptığı Torino'da 16 maça çıktı.

