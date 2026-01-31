Haberler

Sivasspor'un prensipte anlaştığı Rey Manaj'a coşkulu karşılama

Sivasspor'un prensipte anlaştığı Rey Manaj'a coşkulu karşılama
Güncelleme:
Arnavut golcü Rey Manaj, Sivasspor ile prensipte anlaştıktan sonra Sivas'a geldi. Havalimanında çok sayıda taraftar tarafından coşkuyla karşılanan Manaj, kulüp tesislerine geçti.

Özbelsan Sivasspor'un prensipte anlaştığı Arnavut golcü Rey Manaj, Sivas'a geldi. Manaj'ı havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor'un, prensipte anlaşma sağladığı Arnavut futbolcu Rey Manaj, 555 gün sonra Sivas'a geldi. Kırmızı-beyazlı ekibin eski golcüsünü, özel uçakla geldiği Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar bekledi. 25 Temmuz 2024 tarihinde Sivasspor'dan ayrılan Rey Manaj, meşalelerle ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı.

Taraftarlarla selamlaşan Rey Manaj, ardından kulüp yetkilileriyle görüşmek üzere kulüp tesislerine geçti. Manaj'ın, Sivasspor yönetimiyle yapacağı görüşmesinin ardından resmi imzayı atması bekleniyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
