İmzayı attu! Kristjan Asllani, resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'yi Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Asllani, 2025-2026 sezonu sonuna kadar takımda kalacak.
İMZAYI RESMEN ATTI
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Asllani, bu sezon kiralık olarak forma giydiği İtalyan ekibi Torino'da 16 maça çıktı.