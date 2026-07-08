Haberler

Çorum FK, Ylber Ramadani'yi renklerine bağladı

Çorum FK, Ylber Ramadani'yi renklerine bağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, İtalya Serie A takımı Lecce'de forma giyen Arnavut orta saha oyuncusu Ylber Ramadani ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK, son olarak İtalya Serie A ekibi Lecce'de forma giyen Ylber Ramadani'yi kadrosuna kattı. Arnavut futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Çorum temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Ylber Ramadani'nin kesin transferi konusunda US Lecce ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Ylber Ramadani'ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı

Başbakan

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti