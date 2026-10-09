Adalet Zirvesi'nde Adalet Bakanı Gürlek, Arnavut ve Cezayirli bakanlarla görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uluslararası Adalet Zirvesi kapsamında, Arnavutluk ve Cezayir adalet bakanlarıyla görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, "Adaletin Geleceği: İnsanlık İçin Ortak Sorumluluk" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gününde görüşmelerine devam etti.

Bakan Gürlek, Arnavutluk Adalet Bakanı Toni Gogu, Cezayir Adalet Bakanı Lotfi Boudjemaa ve heyetleri ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından Türkmenistan Adalet Bakan Yardımcısı Sapa Jumaev ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde, adalet alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve ortak çalışma imkanları değerlendirildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Ömer Serdar Atabey ile Personel Genel Müdürü Cahit Cihad Sarı da görüşmelerde hazır bulundu.

Kaynak: AA