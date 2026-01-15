Haberler

Ernest Muçi gollerine kupada da devam etti

Güncelleme:
Trabzonspor'un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, İstanbulspor'a attığı 2 golle toplam gol sayısını 9'a çıkararak Ziraat Türkiye Kupası'nda da etkili performans sergiledi. Son 5 lig maçında 7 gol atan Muçi, takımının en formda oyuncularından biri haline geldi.

Trabzonspor'un Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, Süper Lig'de yakaladığı golcü kimliğini Ziraat Türkiye Kupası'na da taşıdı. Bordo-mavili formayla son haftaların en formda isimlerinden biri olan 24 yaşındaki oyuncu, İstanbulspor karşısında attığı 2 golle toplam gol sayısını 9'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de forma giydiği son 5 karşılaşmada rakip fileleri havalandırmayı başaran Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Ernest Muçi, bu süreçte 7 kez gol sevinci yaşadı. Başakşehir karşısında 2 gol kaydeden Arnavut futbolcu; Konyaspor'a 1, Göztepe'ye 2, Beşiktaş'a 1 ve Gençlerbirliği karşılaşmasında 1 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. Hücum hattındaki etkinliğiyle öne çıkan Muçi, Trabzonspor'un skor yükünü çeken isimlerin başında geldi.

Kupada da sahne aldı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile karşılaşan Trabzonspor, rakibini 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederken, Ernest Muçi attığı 2 golle galibiyetin mimarları arasında yer aldı. Süper Lig'in ardından kupada da gol sevinci yaşayan Arnavut oyuncu, form grafiğini istikrarlı şekilde yukarı taşıdı.

Trabzonspor'da adeta yeniden doğdu

2023-2024 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Muçi, siyah-beyazlı ekipte ligde görev aldığı 13 maçta 3 gol kaydetti. Bir sonraki sezonda Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 27 karşılaşmada görev alan Ernest Muçi, bu süreçte 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu sezon başında siyah-beyazlı ekipte yalnızca 58 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'a transferinin ardından çıkış yakaladı.

İstatistikleriyle öne çıkıyor

Bordo-mavili formayla lig ve kupa maçlarında toplam 19 karşılaşmada görev alan Ernest Muçi, 981 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 9 gole ulaşan Muçi, Trabzonspor'un hücum gücüne önemli katkı verirken, performansıyla teknik heyetin de en güvendiği isimlerden biri olmayı başardı. - TRABZON

