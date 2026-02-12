Haberler

Arnavut aktör, ülkedeki "Yapay Zeka Bakan Diella"da izinsiz kullanılan yüzü ve sesi için dava açtı

Arnavut aktör Anila Bisha, yüzü ve sesinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle 'Yapay Zeka Bakan Diella'ya karşı dava açtı. Bisha, 1 milyon avro tazminat talep ediyor ve yargı süreci boyunca sesinin kullanılmamasını istiyor.

Arnavut aktör Anila Bisha, yüzü ve sesinin, Arnavutluk hükümetinde yer alan "Yapay Zeka Bakan Diella"da izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle devlet kurumlarını mahkemeye verdi.

Arnavutluk medyasındaki haberlere göre, Bisha, yüzü ve sesinin, Diella'da kullanılmasının imajına zarar verdiğini belirterek, Tiran Birinci Derece İdari Mahkemesine dava dilekçesini sundu.

Bisha, sesinin ve görüntüsünün yalnızca "e-Albania" hükümet portalının sanal asistan modeli için kullanılmasına onay verdiğini, "Yapay Zeka Bakan" uygulaması için böyle bir rızasının bulunmadığını aktararak, 1 milyon avro tazminat talep etti.

Dava dilekçesinde, davalı taraflar arasında Arnavutluk Bakanlar Kurulu, Arnavutluk Başbakanı, Arnavutluk Ulusal Bilgi Toplumu Ajansı (AKSHI) ve bir şirket yer aldı.

Bisha, yargı süreci tamamlanıncaya kadar "Yapay Zeka Bakan Diella"nın sesini ve görüntüsünü kullanmamasını da talep etti.

Bu arada ülkedeki Yapay Zeka Bakan Diella, 11 Mayıs 2025'te yapılan genel seçimin ardından kurulan hükümette yer almıştı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Diella'nın Kamu İhalelerinden Sorumlu olacağını belirtmişti.

Dünya basınında dikkatleri çeken Diella'nın Arnavutluk Meclisinde yaptığı ilk hitap, ülkedeki muhalifler tarafından "anayasaya aykırı" olduğu savunularak, protesto edilmişti.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Güncel
